Tornano le Giornate Fai di primavera con Fincantieri il plesso di San domenico e Palazzo Benincasa

Le Giornate Fai di Primavera 2026 si svolgeranno ad Ancona il 21 e 22 marzo. La conferenza stampa di presentazione si è tenuta ieri pomeriggio al Museo archeologico nazionale delle Marche. Durante l'incontro sono stati annunciati i siti coinvolti, tra cui il plesso di San Domenico, Palazzo Benincasa e le visite guidate organizzate da Fincantieri.

"Notte prima degli esami 3.0" e la gioventù dell'intelligenza artificiale, del poliamore e del nichilismo Torna l'evento che, dal 1993, ha coinvolto in tutto il Paese oltre 13,5 milioni di italiani. A fare da "apprendisti ciceroni" molti studenti delle scuole secondarie di secondo grado di Ancona Un appuntamento che ha unito la programmazione nazionale al rinnovamento del gruppo territoriale, confermando il ruolo centrale della Fondazione nella valorizzazione di luoghi altrimenti chiusi al pubblico. Così dal 1993, anno della prima edizione dell’evento, al 2025, quasi 13 milioni e mezzo di italiani hanno potuto scoprire e riscoprire oltre 17. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

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Siamo felici di promuovere le Giornate FAI di Primavera! Il 21 e 22 marzo torna l’evento nazionale del @Fondoambiente dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Vivi un’esperienza unica! Trovi l’elenco di tutte le aperture qui: giornate x.com