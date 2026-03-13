Giornate Fai di Primavera in Campania presentazione lunedì 16 a Palazzo San Giacomo

Lunedì 16 si terrà a Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, la conferenza stampa per presentare il programma delle Giornate Fai di Primavera 2026 in Campania. L’incontro coinvolgerà rappresentanti del FAI e delle istituzioni locali, che illustreranno le iniziative previste per l’evento. La sede ospiterà l’appuntamento che anticipa le attività in programma per la manifestazione.

Sarà Palazzo San Giacomo, sede del Comune di Napoli, ad ospitare la conferenza stampa di presentazione del programma delle Giornate Fai di Primavera 2026 in Campania. L’appuntamento è fissato per lunedì 16 marzo alle ore 11 nella Sala della Giunta. All’incontro interverranno Teresa Armato, assessora al Turismo e alle Attività produttive del Comune di Napoli, e Michele Pontecorvo Ricciardi, presidente regionale del Fai Campania. Alla presentazione parteciperanno anche i rappresentanti delle delegazioni Fai di Avellino, Benevento, Caserta, Salerno e Napoli, insieme ai delegati dei Gruppi Fai, Fai Giovani e Fai Ponte fra Culture. Il weekend delle aperture straordinarie. 🔗 Leggi su Ildenaro.it

Articoli correlati

Leggi anche: Campania, al via le Giornate Fai di Primavera: presentazione il 16 marzo a Palazzo d’Avalos

Giornate Fai di primavera: al Ministero della Cultura la presentazione con GiuliPorte aperte all’arte e alla bellezza, grazie alle Giornate Fai di Primavera che tornano in tutta Italia, per la 34esima edizione, sabato 21 e...

Aggiornamenti e contenuti dedicati a Giornate Fai di Primavera in Campania...

Temi più discussi: Giornate FAI Primavera 2026; Giornate FAI di Primavera 2026: 780 luoghi aperti in 400 città per la 34ª edizione; Sabato 21 e domenica 22 marzo tornano le Giornate FAI di Primavera; Giornate FAI di Primavera.

Giornate FAI di Primavera, visite speciali al Tempo di Apollo e alla Chiesa del Crocifisso di LentiniTornano sabato 21 e domenica 22 marzo 2026 per la 34ª edizione le Giornate FAI di Primavera, il più grande evento di piazza dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico dell’Italia. Strumento co ... siracusaoggi.it

Giornate FAI di Primavera: alla scoperta degli otto tesori della provincia di AscoliTornano anche quest’anno le Giornate FAI di Primavera, il più importante evento dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico italiano, insignito della Targa del Presidente della Repubblica e reali ... picenotime.it

Tgs. . Tornano sabato 21 e domenica 22 marzo le Giornate FAI di Primavera, l'evento dedicato alla valorizzazione del patrimonio culturale e paesaggistico d'Italia. Visite in 65 luoghi della Sicilia. A Palermo fruibile anche Porta Nuova. Servizio di Anna Cane - facebook.com facebook

Siamo felici di promuovere le Giornate FAI di Primavera! Il 21 e 22 marzo torna l’evento nazionale del @Fondoambiente dedicato al patrimonio culturale e paesaggistico del nostro Paese. Vivi un’esperienza unica! Trovi l’elenco di tutte le aperture qui: giornate x.com