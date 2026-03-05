Lepore torna sul Cpr | Sono un elemento di insicurezza

Lepore ha ripetuto il suo giudizio sui Cpr, definendoli un elemento di insicurezza nei territori. Ha sottolineato come questi centri rappresentino un esempio evidente di come la burocrazia abbia prevalso sulla gestione dell’immigrazione. La sua presa di posizione si basa sulla convinzione che i Cpr contribuiscano a creare tensioni e problemi nelle aree interessate.

“Sull'immigrazione dobbiamo dirci che i Cpr sono un elemento di insicurezza dei nostri territori e sono la dimostrazione lampante della burocrazia che ha prevalso sulla gestione dell'immigrazione”. Così il sindaco di Bologna Matteo Lepore durante un evento organizzato dal Partito Democratico a Roma. “Oggi - scrive la Dire riportando le parole del sindaco - le persone irregolari, per la legge Bossi-Fini e per tutto il sistema dell'immigrazione normato nel nostro Paese, sono dentro alla burocrazia, assieme alle Forze dell'ordine che le devono gestire. Noi dobbiamo scardinare questo sistema, che ha sempre meno soldi e sempre più zone grigie”. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it

Lepore contro Piantedosi: “Cpr inutili e vuoti”. Scontro anche sul tram | VIDEOIl sindaco chiede più agenti e un piano sicurezza per la stazione come nelle altre grandi città.

Lepore: "Un Cpr a Bologna non serve"Il sindaco di Bologna ha sentito il presidente della Regione, de Pascale: "Il sistema dei rimpatri e dell'accoglienza è un fallimento di questo...

