Mosca accusa Kiev di terrorismo internazionale | nuovi attacchi a Odessa e Krasnodar

Mosca ha denunciato Kiev per aver portato avanti attacchi che considera “terrorismo internazionale”, colpendo di recente Odessa e Krasnodar. Le esplosioni hanno causato danni a edifici civili e interruzioni di energia, alimentando ulteriormente la tensione tra i due paesi. Intanto, si avvicinano i negoziati tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, programmati per il 17 e 18 febbraio, mentre la situazione rimane complicata.

Mentre si avvicina una nuova tornata di negoziati prevista per il 17 e 18 febbraio tra Russia, Stati Uniti e Ucraina, il clima resta teso sul piano diplomatico e militare. Nelle ultime ore da Mosca sono arrivate parole durissime nei confronti di Kiev, mentre sul terreno si registrano nuovi attacchi e operazioni di difesa aerea. Ad intervenire è stata la portavoce del ministero degli Esteri russo, Maria Zakharova, che ha accusato il governo ucraino di aver "raggiunto il livello di una cellula terroristica internazionale con tendenze neonaziste". La dichiarazione, riportata dall'agenzia di stampa RIA Novosti, segna un ulteriore irrigidimento del linguaggio diplomatico alla vigilia dei colloqui.