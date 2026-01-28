La Toscana si trova sotto una forte ondata di maltempo che porta tanta pioggia e neve. Le autorità monitorano da vicino i fiumi, che sono sotto stretta sorveglianza per evitare rischi. La Protezione civile regionale tiene sotto controllo la situazione, mentre le allerte restano in vigore in diverse zone.

Firenze, 28 gennaio 2026 – Il maltempo non dà tregua alla Toscana. E’ pertanto alta l’attenzione sullo stato dei corsi d’acqua, costantemente monitorati dal sistema regionale di Protezione civile regionale. Le piogge, diffuse e a tratti intense, stanno interessando gran parte del territorio regionale e impongono una vigilanza continua, soprattutto nelle aree già sensibili dal punto di vista idraulico. La Toscana si prepara ai Giorni della Merla: che tempo farà? I fiumi che hanno raggiunto il primo livello di guardia. Nella mattinata di oggi, 28 gennaio, alcuni fiumi hanno raggiunto il primo livello di guardia, una soglia che non segnala criticità immediate ma che richiede un attento controllo, anche alla luce delle precipitazioni ancora in corso. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Ondata di maltempo in Toscana: tanta pioggia e neve, ecco dove. Fiumi sorvegliati speciali

Approfondimenti su Toscana Maltempo

Un'ondata di maltempo artico interessa l'Italia, con neve a bassa quota e allerte nelle regioni più colpite.

La notizia è accompagnata da post social e video correlati disponibili più avanti.

Ultime notizie su Toscana Maltempo

Argomenti discussi: Usa, maltempo e gelo: 22 Stati in emergenza per tempesta artica. Voli cancellati. FOTO; Maltempo in Calabria, Sardegna e Sicilia; Ciclone Harry, al Sud danni per almeno 740 milioni. Allerta gialla oggi sulla Sicilia - Campania, sabato 24 gennaio allerta gialla per temporali; Ondata di maltempo del 19, 20 e 21 gennaio, la Giunta comunale dichiara lo stato di Calamità Naturale.

Nuova ondata di maltempo, pioggia e neve a bassa quota. Allerta arancione in Lazio, Sardegna e MoliseLe previsioni per mercoledì 28 gennaio: precipitazioni diffuse su quasi tutta la Penisola in estensione nella serata. Allerta gialla in 13 regioni ... corriere.it

Maltempo sconvolge l’Italia, nuova ondata di piogge, vento forte e neveIn arrivo pioggia, raffiche di vento e neve in pianura: Italia ancora bersaglio del maltempoNuova ondata di maltempoLa breve pausa atmosferica delle ... assodigitale.it

Noto, ondata maltempo: oltre 12 milioni di danni accertati Il sindaco Corrado Figura chiede l'intervento delle istituzioni... - facebook.com facebook

Neanche l'ondata di maltempo eccezionale che sta attraversando gli Stati Uniti stempera, a #Minneapolis, nel Minnesota, e altrove nell’Unione le proteste contro l' #Ice. di @ggramaglia x.com