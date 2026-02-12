La festa degli innamorati si svolge sotto una pioggia battente, mentre il maltempo non dà tregua. Firenze si prepara a un weekend all’insegna delle temperature in calo e di neve in alcune zone. Già dalla sera di venerdì, si aspettano nuove perturbazioni che porteranno ulteriori piogge e venti intensi. La situazione rimane difficile su gran parte del Paese, con le previsioni che segnalano un’ondata di maltempo senza fine.

Firenze, 12 febbraio 2026 - Festa degli innamorati con l’ ombrello. “Già nella serata di domani, venerdì 13, una nuova perturbazione si avvicinerà al nostro Paese - fanno sapere da 3Bmeteo -. Sarà la parte più avanzata di una perturbazione collegata ad un profondo vortice, il ciclone di San Valentino ”. “Sarà un vortice ben strutturato a tutte le quote, responsabile di altro maltempo con annesso calo termico”, proseguono sempre da 3Bmeteo. Insomma, il cattivo tempo continua ad imperversare. E sarà proprio sabato la giornata peggiore. Prolungata l’allerta meteo in Toscana, quali sono i comuni coinvolti Per quanto riguarda oggi, giovedì 12, dal Lamma fanno sapere che il peggio è passato e che “nel pomeriggio ci sarà solo qualche isolata e residua precipitazione”. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Maltempo senza fine, arriva il ciclone di San Valentino. Giornata degli innamorati sotto la pioggia. Torna anche la neve, ecco dove

La pioggia non smette di cadere su tutta Italia.

Le previsioni meteo non lasciano sperare.

