Juve Inter Primavera 1-0 LIVE | Mosconi ammonito per simulazione

Segui in tempo reale la partita tra Juventus e Inter Primavera, valida per la 20ª giornata del campionato 202526. In questa occasione, il risultato è di 1-0 a favore della Juventus, con Mosconi ammonito per simulazione. Qui troverai sintesi, moviola, tabellino e cronaca dettagliata del match, offrendo un aggiornamento puntuale e preciso sull’andamento della partita.

di Fabio Zaccaria Juve Inter Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca del match, valido per la 20ª giornata di campionato 202526. La Juve Primavera vuole rialzarsi dopo la sconfitta dell’ultima giornata contro la Fiorentina. Bianconeri che ospitano l’Inter nel big match di Vinovo. CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Juve Inter Primavera 1-0: sintesi e moviola. 62? 58? MOSCONI AMMONITO- Van Aarle tampona l’attaccante neroazzurro, Mosconi va a terra ma per il direttore di gara non c’è nulla ed estrae il cartellino giallo per simulazione 55? Cerpelletti stende Finocchiaro- Passaggio centrale rischioso di Finocchiaro, Cerpelletti per sua fortuna intercetta con un fallo 53? Ci prova Keutgen- Conclusione da fuori ben indirizzata, una deviazione limita i pericoli per gli ospiti 50? Buon inizio di secondo tempo per i bianconeri, tutt’altra gara dopo lo squillo di Pugno 46? Rizzo subito a terra dopo uno scontro con Mancuso, dolorante al ginocchio il difensore bianconero INIZIO SECONDO TEMPO FINE PRIMO TEMPO 45? PUGNO LA SBLOCCA- Leone scarica su Tiozzo, Pugno sbuca sul secondo palo e piazza in rete dopo un primo tempo faticosissimo 42? TRAVERSA DI MOSCONI- Venturini mette al centro e trova solo Mosconi, l’incornata si stampa però sulla traversa e viaggia sulla linea. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Juve Inter Primavera 1-0 LIVE: Mosconi ammonito per simulazione Leggi anche: Roma Inter Primavera, sfida al “Tre Fontane”: Carbone si affida a Mosconi e Pinotti Leggi anche: Juve Inter Primavera LIVE: sintesi, moviola, tabellino, risultato e cronaca Sono disponibili diversi contenuti informativi e social per ampliare la visione della notizia. U20 | Dove vedere Juventus-Inter; Juventus-Sassuolo e Milan-Inter aprono il 2026: sfide chiave per la vetta della Primavera 1; Inter Primavera, il calendario completo e i risultati aggiornati; Coppa Italia Primavera. Gli abbinamenti per i quarti: spicca Inter - Juventus. Pagina 1 | Diretta Juve-Inter Primavera e Next Gen-Ascoli da playoff: risultato, formazioni e dove in tv - Derby d'Italia nel campionato U20, Brambilla alla ricerca di punti per consolidare il piazzamento in classifica nel girone B di Serie C ... msn.com

Live primavera, Juventus-Inter 1-0 fine pt: i nerazzurri creano, ma Pugno segna - Derby d'Italia per i nerazzurri di Carbone, che sfidano i bianconeri di Padoin: su Fcinter1908 la diretta testuale dell'incontro ... msn.com

Diretta Juventus Inter Primavera/ Streaming video tv: derby d’Italia anche qui! (oggi 17 gennaio 2026) - Diretta Juventus Inter Primavera streaming video tv: è derby d'Italia anche nel principale campionato Under 20, a oggi molto meglio i nerazzurri. ilsussidiario.net

Diretta Juve-Inter Primavera e Next Gen-Ascoli da playoff: risultato, formazioni e dove in tv - facebook.com facebook

Diretta #Juve- #InterPrimavera e #NextGen- #Ascoli da playoff: risultato, formazioni e dove in tv x.com

La ricerca mostra altri articoli e contenuti video sullo stesso argomento informativo.