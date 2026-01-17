Primavera Juventus-Inter 2-0 | seconda sconfitta in tre giornate per i nerazzurri

Nel match valido per il campionato Primavera, la Juventus ha ottenuto una vittoria per 2-0 contro l’Inter, segnando la seconda sconfitta in tre giornate per i nerazzurri. La partita ha visto i bianconeri prevalere in modo netto, contribuendo a definire la classifica di questa fase del torneo. Un risultato importante che evidenzia le dinamiche e la competitività tra le due squadre giovanili.

Juventus-Inter 2-0. Il derby d’Italia del campionato Primavera sorride alla Juventus, che supera 2-0 l’Inter e conquista tre punti pesantissimi in chiave classifica. Per i nerazzurri è la seconda sconfitta nelle ultime tre giornate, maturata soprattutto nella ripresa dopo un primo tempo giocato con buona personalità. L’avvio è infatti favorevole alla squadra di Benito Carbone. Mancuso impegna due volte Huli nel giro di pochi minuti e l’occasione più grande capita a Mosconi, che colpisce la traversa di testa lasciando l’Inter con il rammarico del vantaggio sfiorato. Proprio quando il primo tempo sembra destinato a chiudersi sullo 0-0, arriva invece la svolta: cross dalla destra apparentemente innocuo, lettura sbagliata di Farronato e sul secondo palo Pugno deve solo appoggiare in rete per l’1-0 bianconero allo scadere. 🔗 Leggi su Ilnerazzurro.it Leggi anche: Inter Liverpool 0-1: seconda sconfitta consecutiva per i nerazzurri dopo quella di Madrid. Un rigore dubbio regala la vittoria a Slot Leggi anche: Inter-Liverpool 0-1, Szoboszlai vale tre punti: seconda sconfitta consecutiva per Chivu in Champions League La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. U20 | Dove vedere Juventus-Inter; Juventus-Sassuolo e Milan-Inter aprono il 2026: sfide chiave per la vetta della Primavera 1; Inter Primavera, il calendario completo e i risultati aggiornati; Coppa Italia Primavera. Gli abbinamenti per i quarti: spicca Inter - Juventus. Pagina 2 | Diretta Juve-Inter Primavera e Next Gen-Ascoli da playoff: risultato, formazioni e dove in tv - Derby d'Italia nel campionato U20, Brambilla alla ricerca di punti per consolidare il piazzamento in classifica nel girone B di Serie C ... tuttosport.com

