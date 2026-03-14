Torino | il Pd propone sicurezza integrata contro

Sabato 14 marzo 2026, alle prime luci dell’alba, il Partito Democratico di Torino ha depositato una mozione rivolta a modificare l’assetto della sicurezza urbana in città. La proposta mira a introdurre un nuovo modello di sicurezza integrata, coinvolgendo diversi settori e risorse per affrontare le problematiche locali. La decisione è stata annunciata ufficialmente tramite comunicato e sarà discussa nelle prossime settimane.

Sabato 14 marzo 2026, alle prime luci dell’alba su Torino, il gruppo del Partito Democratico ha depositato una proposta di mozione che ridefinisce l’approccio alla sicurezza urbana. Il documento non si limita alla repressione delle infrazioni, ma punta a colpire le radici del disagio sociale, integrando controllo del territorio con politiche di prevenzione e cura delle dipendenze. La strategia mira a trasformare la gestione della legalità da semplice applicazione della legge a un sistema integrato di supporto ai cittadini vulnerabili. Oltre la repressione: una visione sanitaria del crimine. La posizione assunta dal capogruppo Claudio Cerrato evidenzia come la presenza visibile di sostanze stupefacenti rappresenti una realtà ineludibile per i quartieri torinesi. 🔗 Leggi su Ameve.eu

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