L’ex poliambulatorio divide Il Pd propone | Lì una biblioteca

L’ex poliambulatorio di Monte Argentario è al centro di un dibattito. Il Partito Democratico propone di trasformarlo in una biblioteca, offrendo uno spazio culturale e di lettura alla comunità. La questione riguarda la destinazione futura dell’edificio, tra idee di rivitalizzazione sociale e esigenze amministrative. La scelta influenzerà il volto del quartiere e il modo in cui i cittadini vivono e percepiscono lo spazio pubblico.

MONTE ARGENTARIO "Un lungomare vivo o un polo burocratico? All'ex Poliambulatorio ci vorrebbe la biblioteca". La proposta viene lanciata dal Pd argentarino, che si è espresso dopo l'articolo di alcuni giorni fa de La Nazione in cui il sindaco Arturo Cerulli ha dichiarato che il vecchio Poliambulatorio sul lungomare dei Navigatori – dopo lo scambio di locali con la Asl che ha realizzato la Casa della Salute in via Barellai – possa essere utilizzato, anche solo "temporaneamente", per trasferire alcuni uffici comunali, in particolare quelli dell'Urbanistica. "Un'ipotesi che appare tecnicamente comoda, ma politicamente superficiale, miope e culturalmente povera – spiega il segretario Dem Guido Dubbiosi –.

