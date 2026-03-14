Roma bruciata una bandiera israeliana al corteo per il No al referendum e contro la guerra in Iran

Durante una manifestazione a Roma per il ‘No’ al referendum e contro la guerra in Iran, alcuni partecipanti hanno bruciato una bandiera israeliana. L’evento ha visto la presenza di diverse persone che hanno espresso il loro dissenso attraverso questa azione. La protesta si è svolta nel centro della città e ha attirato l’attenzione dei passanti. Nessun altro dettaglio è stato comunicato riguardo ai partecipanti o alle reazioni immediatamente successive.

Durante la manifestazione a Roma per sostenere il ‘No’ al referendum e contro la guerra in Iran, alcuni manifestanti hanno bruciato una bandiera israeliana. “Che bruci il sionismo, che bruci lo stato terrorista di Israele”, hanno scandito i manifestanti. Questo articolo proviene da LaPresse. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Roma, bruciata una bandiera israeliana al corteo per il No al referendum e contro la guerra in Iran Articoli correlati Roma, città blindata per corteo No al referendum e contro la guerra in IranRoma blindata per la manifestazione promossa da diverse sigle, tra cui Potere al Popolo e Unione Sindacale di Base, per sostenere il ‘No’ al... Corteo a Roma per il no al referendum, bruciata un'immagine di Meloni con Nordio. L'appell...AGI - Un'immagine che raffigurava la premier Giorgia Meloni mentre tiene al guinzaglio il ministro della Giustizia Carlo Nordio, rappresentato con... Aggiornamenti e notizie su Roma bruciata una bandiera israeliana... Temi più discussi: Corteo a Roma, bruciata foto di Trump e l'immagine di una bandiera Usa; Petroliera russa alla deriva, vertice a Palazzo Chigi: Condividiamo con Malta il monitoraggio; La Toscana riporta la gestione dell’acqua in area pubblica. Corteo a Roma, bruciata foto di Trump e l'immagine di una bandiera Usa(ANSA) - ROMA, 14 MAR - Nel corso del corteo a Roma per dire no al referendum, no alla guerra e no al governo alcuni manifestanti, all'inizio di via Cavour, hanno bruciato due cartelloni con la foto ... msn.com Roma, bruciata una bandiera israeliana al corteo per il No al referendum e contro la guerra in Iran(LaPresse) Durante la manifestazione a Roma per sostenere il 'No' al referendum e contro la guerra in Iran, alcuni manifestanti hanno bruciato ... stream24.ilsole24ore.com Funerali Bonaccorti, l'ultimo saluto alla conduttrice: oggi i funerali a Roma x.com Corteo a Roma contro la guerra e per il "no" al referendum, bruciati cartelloni con Trump, Meloni e Nordio - facebook.com facebook