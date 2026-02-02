Riecco l’Ascoli vero Bellezza e cinismo | la filosofia di Tomei ritrova la realtà

L’Ascoli torna a vincere e mostra il suo vero volto. Dopo una serie di partite complicate, i bianconeri sono riusciti a ritrovare la strada del successo grazie a una squadra più compatta e determinata. Domenica, alle 17, cercano il terzo risultato positivo di fila contro un avversario che non sarà facile da superare. La filosofia di Tomei si fa sentire: bellezza e cinismo si mescolano in campo per spingere la squadra verso obiettivi importanti.

L’ Ascoli ha ritrovato i suoi uomini migliori e adesso punta al tris di vittorie consecutive nel prossimo incontro in programma domenica (ore 17.30) in casa del Pineto. I meccanismi della filosofia tomeiana hanno ripreso a funzionare come meglio non potevano, nonostante qualche lieve sbavatura dietro sulla quale in settimana si tornerà di certo a lavorare. Se nel corso della prima metà del campionato a volte avevamo visto un Picchio bello senz’anima, adesso i bianconeri hanno iniziato ad andare d’accordo con la concretezza e il cinismo che segnano con estrema precisione le prestazioni delle grandi squadre. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Riecco l’Ascoli vero. Bellezza e cinismo: la filosofia di Tomei ritrova la realtà Approfondimenti su Ascoli Cinismo Riecco Kean: dopo un mese di calvario la Fiorentina ritrova il centravanti La Fiorentina torna a sorridere: dopo un mese di assenza, Kean è di nuovo in gruppo e si prepara a tornare in campo. A Castel dell?Ovo via le impalcature: riecco la bellezza A Castel dell’Ovo, i lavori di restauro procedono e le impalcature stanno per essere rimosse. La notizia è affiancata da contenuti social e video collegati all’argomento. Ultime notizie su Ascoli Cinismo Argomenti discussi: Ascoli, si torna in campo. Pronti per il Livorno; Primavera 2. L'Ascoli cala il tris sul Cosenza e torna a vincere: highlights (video); Serie C girone B, risultati e classifica 23ª giornata 2025/26: riecco Ravenna e Ascoli, ma l'Arezzo centra la 4ª di fila; Il Livorno torna al Del Duca dopo sette anni. C’è Dionisi sulla strada dell’Ascoli. Con lui il Picchio ai playoff di BL’Ascoli sfida il suo passato. Venerdì sera nella delicata sfida col Livorno, seconda di due gare consecutive in casa, il Picchio ritroverà di fronte alcuni dei volti capaci di essere protagonisti nel ... ilrestodelcarlino.it Ascoli, si torna in campo. Pronti per il LivornoIl tecnico Tomei dopo la ritrovata fiducia grazie alla vittoria contro il Perugia: Un’altra partita importante, servirà grande equilibrio. ilrestodelcarlino.it

È possibile approfondire il tema consultando notizie e video correlati disponibili.