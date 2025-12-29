L’Ascoli tra campo e mercato Tomei cerca di alzare l’asticella

Dopo le festività natalizie, l’Ascoli ha ripreso gli allenamenti in vista della stagione 2026. Sul campo, Tomei lavora per migliorare la squadra e alzare gli standard, mentre il mercato si prepara a definire le strategie per rafforzare il roster. Un periodo di preparazione fondamentale per l’obiettivo di consolidare la posizione e affrontare con serenità le sfide future.

Le vacanze di Natale sono finite. L’ Ascoli ieri è tornato a sudare in campo per iniziare a costruire il 2026. Sul campo il tecnico Tomei e la squadra hanno ripreso i lavori che condurranno verso la prima giornata di ritorno. Fuori dal rettangolo verde, invece, il direttore sportivo Patti si prepara a mettere a segno quelle operazioni necessarie per alzare il livello in quelle zone del campo dove è mancato qualcosa nel corso della prima metà del cammino. L’appuntamento d’apertura del nuovo anno metterà i bianconeri di fronte alla Pianese di Birindelli in un match da non sottovalutare, ma da dover vincere a tutti i costi per tenere vive le residue speranze di insidiare la capolista Ravenna (41 punti) e l’inseguitrice Arezzo (40) che oggi precedono il Picchio (34) rispettivamente di 7 e 6 lunghezze. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

