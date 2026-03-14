Tomei allunga il passo nell’Area civica Ma resta il rebus dei simboli di partito

Tomei si è avvicinato all’Area civica, che si prepara a definire il percorso politico dopo le prossime scadenze. La riunione di giovedì sera, però, non ha portato a decisioni definitive, anche se l’atmosfera si è descritta come serena. Al centro del confronto rimane ancora il problema dei simboli di partito, tema che richiede ulteriori chiarimenti e accordi.

VIAREGGIO Un incontro non ancora decisivo, ma "tutto sommato sereno". Questo l’aggettivo utilizzato per inquadrare il clima della riunione di Area Civica, il collettore delle liste della maggioranza che giovedì sera si sono riunite per costruire il “dopo Del Ghingaro“. "Tutto sommato", perché tra i delghingariani monta la consapevolezza che il tempo per la presentazione delle liste e delle candidature – in vista delle amministrative del 24 e 25 maggio – stringe; e che intanto gli altri fronti si stanno organizzando. Col Pci già in corsa con Paolo Annale, il Campo Largo in piena campagna pre-elettorale per le primarie di coalizione che domani decreteranno la candidatura del centrosinistra, e la presidente della Fondazione Carnevale Marialina Marcucci disponibile (l’annuncio è arrivato oggi) a rappresentare un terzo fronte. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Tomei allunga il passo nell’Area civica. Ma resta il rebus dei simboli di partito Articoli correlati Accordo con Area Civica: "Solo coi simboli dei partiti"Le parole del segretario comunale di Rifondazione Comunista, Alessandro Lischi, sul possibile accordo con l’Area Civica di Giorgio Del Ghingaro, in... Ancora balordi nell’area ex Cnr. E il recupero rimane un rebusTornano i senza fissa dimora a dormire nell’ex Cnr, nonostante il sequestro della magistrature, e sul recupero dell’area regna l’incertezza.