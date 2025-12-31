Sorloth Juve qual è la richiesta dell’Atletico Madrid per lasciare partire l’attaccante Tutti i dettagli
L’Atletico Madrid ha avviato le trattative per la cessione di Sorloth Juve, delineando le condizioni richieste per il trasferimento. La società spagnola valuta le offerte e valuta le possibilità di cessione dell’attaccante, nel rispetto delle proprie strategie di mercato. Di seguito, tutti i dettagli sulla richiesta dell’Atletico Madrid e le eventuali opportunità per la Juventus.
su una pista che sembra già tramontata. La Juventus ha individuato nel cosiddetto “nove e mezzo” la priorità assoluta per la sessione di mercato invernale. Secondo quanto riportato da Tuttosport, l’obiettivo della dirigenza è duplice: assicurarsi un’alternativa a Dusan Vlahovic — il cui rientro dall’infortunio è previsto solo per fine febbraio — e aggiungere un elemento mobile capace di fare il vice Yildiz o di supportare un’altra punta nel sistema 3-5-2.La diagnosi di SpallettiL’esigenza di nuovi innesti nasce da una fragilità numerica che Luciano Spalletti ritiene critica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com
Leggi anche: Molina Juve, novità sul futuro dell’argentino: può lasciare l’Atletico Madrid a gennaio, bianconeri in pressing. La possibile formula e i dettagli
Leggi anche: Molina Juve, l’Atletico Madrid non farà partire l’esterno a gennaio. Bianconeri costretti a cambiare strategia: cos’è successo
Cancelo può lasciare l'Arabia e tornare all'Inter, la Juve sonda Sorloth dell'Atletico Madrid - Hilal di Simone Inzaghi e torna nel mirino di Chivu per un suggestivo ritorno all'Inter (ma c'è lo scoglio dello st ... eurosport.it
Juve, Sorloth fra i nomi considerati dai bianconeri nelle scorse settimane - Il centravanti norvegese piacerebbe alla Juventus ma il suo costo, 30 milioni di euro, renderebbe complessa ogni trattativa ... it.blastingnews.com
La Juventus ora vuole pure Sorloth, non sono bastati i soldi mal spesi per Openda - Non sono bastati i soldi investiti per David e Openda con Vlahovic ancora in bilico. ilnapolista.it
Tentativo della #Juventus per #Sorloth E viene smentita un'altra pista per l'attacco x.com
Tentativo della Juventus per Sorloth E viene smentita un'altra pista per l'attacco - facebook.com facebook
Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.