Sorloth Juve qual è la richiesta dell’Atletico Madrid per lasciare partire l’attaccante Tutti i dettagli

Da juventusnews24.com 31 dic 2025 | 🔊 Ascolta la notizia

L’Atletico Madrid ha avviato le trattative per la cessione di Sorloth Juve, delineando le condizioni richieste per il trasferimento. La società spagnola valuta le offerte e valuta le possibilità di cessione dell’attaccante, nel rispetto delle proprie strategie di mercato. Di seguito, tutti i dettagli sulla richiesta dell’Atletico Madrid e le eventuali opportunità per la Juventus.

su una pista che sembra già tramontata. La Juventus ha individuato nel cosiddetto  “nove e mezzo”  la priorità assoluta per la sessione di mercato invernale. Secondo quanto riportato da  Tuttosport, l’obiettivo della dirigenza è duplice: assicurarsi un’alternativa a  Dusan Vlahovic — il cui rientro dall’infortunio è previsto solo per fine febbraio — e aggiungere un elemento mobile capace di fare il vice  Yildiz  o di supportare un’altra punta nel sistema 3-5-2.La diagnosi di SpallettiL’esigenza di nuovi innesti nasce da una fragilità numerica che Luciano Spalletti ritiene critica. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com

sorloth juve qual 232 la richiesta dell8217atletico madrid per lasciare partire l8217attaccante tutti i dettagli

© Juventusnews24.com - Sorloth Juve, qual è la richiesta dell’Atletico Madrid per lasciare partire l’attaccante. Tutti i dettagli

Leggi anche: Molina Juve, novità sul futuro dell’argentino: può lasciare l’Atletico Madrid a gennaio, bianconeri in pressing. La possibile formula e i dettagli

Leggi anche: Molina Juve, l’Atletico Madrid non farà partire l’esterno a gennaio. Bianconeri costretti a cambiare strategia: cos’è successo

La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti.

sorloth juve qual 232Cancelo può lasciare l'Arabia e tornare all'Inter, la Juve sonda Sorloth dell'Atletico Madrid - Hilal di Simone Inzaghi e torna nel mirino di Chivu per un suggestivo ritorno all'Inter (ma c'&#232; lo scoglio dello st ... eurosport.it

sorloth juve qual 232Juve, Sorloth fra i nomi considerati dai bianconeri nelle scorse settimane - Il centravanti norvegese piacerebbe alla Juventus ma il suo costo, 30 milioni di euro, renderebbe complessa ogni trattativa ... it.blastingnews.com

sorloth juve qual 232La Juventus ora vuole pure Sorloth, non sono bastati i soldi mal spesi per Openda - Non sono bastati i soldi investiti per David e Openda con Vlahovic ancora in bilico. ilnapolista.it

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.