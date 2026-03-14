Ciclismo Tirreno-Adriatico | vince Del Toro Pellizzari stoico ma non basta

Nella corsa ciclistica Tirreno-Adriatico, il vincitore della tappa di oggi è Del Toro, che ha concluso la frazione con successo a Camerino. Pellizzari ha affrontato la prova con determinazione, ma il suo risultato non è stato sufficiente a cambiare l’esito della tappa. L’arrivo di oggi ha deciso chi indosserà la maglia Azzurra, segnando un momento importante nella competizione.

Niente da fare, la Tirreno-Adriatico va a Del Toro. La tappa di oggi, con arrivo a Camerino, regala spettacolo e decide l’assegnazione della maglia Azzurra. Davanti al pubblico di casa, Giulio Pellizzari prova in tutti i modi a ribaltare la corsa, ma Isaac Del Toro si prende tappa e maglia. E’ di Isaac Del Toro la Tirreno-Adriatico del 2026. Il giovane messicano della UAE Team Emirates – XRG ha conquistato oggi la vittoria di tappa ipotecando anche primato nella classifica generale, confermandosi il più forte nella giornata marchigiana. La corsa si è accesa sin dalle prime fasi con una fuga composta da diversi corridori di livello. Tra i protagonisti dell’azione iniziale anche un pericoloso Filippo Ganna della INEOS. 🔗 Leggi su Sportface.it Articoli correlati LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: attacco spettacolare di Pellizzari, ma a Camerino vince Del ToroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11. Tirreno Adriatico 2026, tappa 6 a Del Toro. Cuore Pellizzari: la nuova classificaCamerino, 14 marzo 2026 - La tappa 6 della Tirreno Adriatico 2026 porta la corsa da San Severino Marche a Camerino dopo 188 km, con 4 GPM da scalare,... Tutto quello che riguarda Ciclismo Tirreno Adriatico vince Del... Temi più discussi: Tirreno-Adriatico, ecco Van der Poel! Sprint vincente nella 2ª tappa. Del Toro leader in classifica; L'Italia torna a sognare: Pellizzari leader della Tirreno-Adriatico; Tirreno-Adriatico, Michael Valgren vince la quinta Tappa, Marotta-Mondolfo-Mombaroccio; Ciclismo: Tirreno Adriatico, Van der Poel vince la seconda tappa. Ciclismo, Tirreno-Adriatico: vince Del Toro, Pellizzari stoico ma non bastaNiente da fare, la Tirreno-Adriatico va a Del Toro . La tappa di oggi, con arrivo a Camerino , regala spettacolo e decide l'assegnazione della maglia Azzurra. D ... sportface.it Ciclismo: Del Toro vince la tappa finale e conquista la Tirreno AdriaticoLa Maglia Azzurra Isaac Del Toro (UAE Team Emirates XRG) ha vinto la sesta tappa della Tirreno Adriatico, la San Severino Marche-Camerino di 188 km, aggiudicandosi così la Corsa dei due mari per la pr ... napolimagazine.com La tappa regina della Tirreno-Adriatico parla messicano grazie alla bella vittoria di Isaac Del Toro. Il giovane della UAE Team Emirates scatta nel finale e batte Tobias Halland Johannessen, che chiude al secondo posto Terza posizione per Matteo Jorgen - facebook.com facebook Su #Rai2 in evidenza nel pomeriggio la gara ciclistica Tirreno-Adriatico che ha ottenuto il 5,9% di share con 562 mila spettatori. #AscoltiTv x.com