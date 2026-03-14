Tirreno-Adriatico Del Toro vince la sesta tappa Domenica 15 marzo si chiude con la Civitanova-San Benedetto | il percorso

Nella sesta tappa della Tirreno-Adriatico, che si è svolta tra San Severino Marche e Camerino, sono stati percorsi 188 km caratterizzati da poche zone pianeggianti e numerose rampe dei muri marchigiani. Del Toro ha conquistato la vittoria, portando a termine la corsa nel modo più rapido. La fase finale si concluderà domenica 15 marzo con la tappa da Civitanova a San Benedetto.

Camerino, 14 marzo 2026 - Emozioni e adrenalina nella sesta tappa della Tirreno Adriatico da San Severino Marche a Camerino, 188 km con solo pochi metri di pianura e ricca delle rampe dei muri marchigiani. In una giornata annunciata come quella che doveva essere decisiva, l’aspettativa è stata rispettata. Negli ultimi 3 km con due durissimi muri, il corridore di casa Giulio Pellizzari ha provato ad attaccare e con il compagno Roglic cercare di mettere nella morsa Isaac Del Toro, in maglia azzurra da leader, ma le gambe e la testa del messicano, andato a scuola dal suo capitano Pogacar, si sono mostrati superiori. Del Toro si è preso in... 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

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