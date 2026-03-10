Tirreno-Adriatico 2026 Van der Poel vince la tappa 2 a San Gimignano | Del Toro è il nuovo leader

Durante la seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2026, un ciclista olandese ha conquistato la vittoria a San Gimignano, prevalendo nello sprint finale su Del Toro e Pellizzari. La frazione si è conclusa su un percorso sterrato bagnato. Il ciclista italiano Ganna ha forzato molto nel finale, perdendo la maglia azzurra a favore di un corridore messicano della squadra UAE.

L'olandese domina il finale sullo sterrato bagnato e batte allo sprint Del Toro e Pellizzari. Ganna paga il forcing e cede la maglia azzurra al messicano della UAE. Mathieu Van der Poel (Alpecin-Premier Tech) vince la seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2026 da Camaiore a San Gimignano e si prende anche la maglia verde di leader della classifica scalatori. A decidere la frazione è un settore di sterrato di 5,3 km posto a ridosso del finale, percorso sotto la pioggia: il fuoriclasse olandese, che sullo sterrato ha pochi rivali al mondo, ne approfitta per fare selezione e arrivare a ranghi ridotti sul lastricato del centro storico di San Gimignano.