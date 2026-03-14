Tirreno-Adriatico | Del Toro trionfa nella sesta tappa e resta in vetta alla classifica generale

Nella sesta tappa della Tirreno-Adriatico, il ciclista messicano ha conquistato la vittoria a Camerino grazie a uno spunto nel finale in salita. Dopo il traguardo, si è confermato in testa alla classifica generale. La gara ha visto diversi attacchi e sorprese lungo il percorso, con i corridori che si sono sfidati fino all’ultimo chilometro.

La firma di Isaac Del Toro sulla Tirreno-Adriatico numero 61. Il 22enne messicano della Uae, già in maglia azzurra, ha conquistato la sesta tappa con traguardo a Camerino grazie a un grande spunto nel finale in salita nel cuore della città marchigiana. Alle sue spalle l’americano Jorgenson. Da segnalare anche una bella e coraggiosa prova del nostro Giulio Pellizzari che pedalava in casa e che per due volte ha tentato l’affondo nel finale prima di perdere qualche secondo al traguardo, ma conservando comunque il secondo posto nella generale. In classifica generale Del Toro guida con 42 secondi su Pellizzari e 43 su Jorgenson. Domani conclusione a San Benedetto del Tronto con una probabile volata. 🔗 Leggi su Gazzetta.it © Gazzetta.it - Tirreno-Adriatico: Del Toro trionfa nella sesta tappa e resta in vetta alla classifica generale Articoli correlati Sesta tappa Tirreno-Adriatico 2026: Del Toro trionfa a Camerino e vince la corsa dei Due MariCon una prova di forza sulla salita finale Isaac Del Toro vince la sesta tappa Tirreno-Adriatico 2026, da San Severino Marche a Camerino di 188k, e... Classifica Tirreno-Adriatico 2026, sesta tappa: Pellizzari splendido secondo! Del Toro conquista il TridenteGiulio Pellizzari ha regalato grandi emozioni nella sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, attaccando in salita quando mancavano un paio di... Contenuti e approfondimenti su Tirreno Adriatico Del Toro trionfa... Temi più discussi: Tirreno Adriatico 2026: Valgren, breakaway victory in Mombaroccio! Del Toro back in Maglia Azzurra; Tirreno-Adriatico, Van der Poel vince la 2^ tappa; Tirreno-Adriatico: Valgren si prende la quinta tappa, Del Toro al comando della generale; Come cambia la classifica generale dopo San Gimignano: volano Isaac Del Toro e Giulio Pellizzari. Isaac Del Toro ipoteca il successo alla Tirreno-AdriaticoIl messicano vince a Camerino e allunga ulteriormente su Giulio Pellizzari: l'altimetria dell'ultima frazione non aiuta il marchigiano. sportal.it Classifica Tirreno-Adriatico 2026, sesta tappa: Pellizzari splendido secondo! Del Toro conquista il TridenteGiulio Pellizzari ha regalato grandi emozioni nella sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, attaccando in salita quando mancavano un paio di chilometri ... oasport.it La tappa regina della Tirreno-Adriatico parla messicano grazie alla bella vittoria di Isaac Del Toro. Il giovane della UAE Team Emirates scatta nel finale e batte Tobias Halland Johannessen, che chiude al secondo posto Terza posizione per Matteo Jorgen - facebook.com facebook The jerseys after Stage 5 Isaac del Toro (UAD) - @socageplatforms Mathieu van der Poel (APT) - @ITAtradeagency Diego Sevilla (PTV) - #trenitaliaregionale Isaac del Toro (UAD) - @CA_Ita #TirrenoAdriatico @CA_Ita x.com