Oggi la Tirreno-Adriatico 2026 propone la tappa da Camaiore a San Gimignano, con orari di partenza e arrivo, percorso e favoriti annunciati. La giornata si apre con la cronometro di Lido di Camaiore, vinta da Filippo Ganna, che si conferma tra i principali protagonisti della corsa. Tra i favoriti spicca anche Van der Poel, considerato l’uomo da battere.

La tradizionale apertura riservata alla cronometro di Lido di Camaiore è stata archiviata con il trionfo di uno stratosferico Filippo Ganna. Il corridore della INEOS Grenadiers ha superato l’olandese Thymen Arensman, suo compagno di squadra, e ha conquistato la prima maglia di leader della classifica generale. La Tirreno-Adriatico è però pronta a ripartire per una frazione che promette scintille con un arrivo scoppiettante. LA DIRETTA LIVE DELLA TAPPA DI OGGI DELLA TIRRENO-ADRIATICO DALLE 10.55 I corridori affrontano la seconda tappa, la Camaiore-San Gimignano di 206 chilometri. Il tratto di sterrato presente negli ultimi chilometri sembra costituire lo scenario ideale per il duello tra i primi della classe o per l’azione di uomini in grado di esprimersi al meglio in un tipo di finale molto impegnativo. 🔗 Leggi su Oasport.it

Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Camaiore-San Gimignano: orari, tv, percorso, favoriti. Van der Poel l'uomo da battere

Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi Camaiore-San Gimignano: orari, tv, percorso, favoriti. Van der Poel, Van Aert e Del Toro attesi sullo sterrato

