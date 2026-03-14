Tirreno Adriatico 2026 tappa 6 a Del Toro Cuore Pellizzari | la nuova classifica

Nella sesta tappa della Tirreno Adriatico 2026, il percorso da San Severino Marche a Camerino si è concluso dopo 188 chilometri, con quattro salite da affrontare. A vincere la frazione è stato un ciclista noto, mentre la nuova classifica generale vede in testa un altro atleta. La tappa ha attirato l’attenzione degli appassionati di ciclismo, che hanno seguito con interesse le fasi decisive della gara.

Camerino, 14 marzo 2026 - La tappa 6 della Tirreno Adriatico 2026 porta la corsa da San Severino Marche a Camerino dopo 188 km, con 4 GPM da scalare, per 3.900 metri di dislivello: è praticamente la sfida chiave per la classifica generale e, nella sua città, Giulio Pellizzari non se la lascia scappare per provare a beffare Isaac Del Toro sulla durissima salita conclusiva, oltre a sognare una vittoria sulle strade di casa dopo la giornata leggermente negativa di ieri. C'è un momento in cui i due leader della graduatoria, separati all'anagrafe da appena 6 giorni, sembrano potersi scambiare ancora la maglia azzurra, ma poi il messicano, detentore del simbolo del primato, ingrana la marcia buona e si un colpo solo si prende la frazione e mette un'ipoteca enorme sulla vittoria dell'intera corsa. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Tirreno Adriatico 2026, tappa 6 a Del Toro. Cuore Pellizzari: la nuova classifica Articoli correlati LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: duello Del Toro-Pellizzari per la classifica generaleCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della... Classifica Tirreno-Adriatico 2026, seconda tappa: Pellizzari scalda i cuori, Del Toro in maglia azzurraLa seconda tappa della Tirreno-Adriatico 2026 ha regalato grandissimo spettacolo, incendiandosi in maniera vibrante lungo il tratto in sterrato di... Una selezione di notizie su Tirreno Adriatico Temi più discussi: Tirreno-Adriatico 2026 - 2a tappa: gli Highlights - Video; Tirreno-Adriatico: la 3ª tappa Cortona-Magliano De' Marsi di 221 km al danese Andresen; Tirreno-Adriatico, Van der Poel vince la 2^ tappa; Tirreno Adriatico 2026, Tappa 2: percorso, favoriti e orari. Classifica Tirreno-Adriatico 2026, sesta tappa: Pellizzari splendido secondo! Del Toro conquista il TridenteGiulio Pellizzari ha regalato grandi emozioni nella sesta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, attaccando in salita quando mancavano un paio di chilometri ... oasport.it LIVE Tirreno-Adriatico 2026, tappa di oggi in DIRETTA: attacco spettacolare di Pellizzari, ma a Camerino vince Del ToroCLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DELLA PARIGI-NIZZA DALLE 11.40 15:48 Termina qui la DIRETTA LIVE testuale della sesta tappa ... oasport.it Domenica c’è la Tirreno-Adriatico, attenzione ai divieti di sosta e alle modifiche alla circolazione - facebook.com facebook The jerseys after Stage 5 Isaac del Toro (UAD) - @socageplatforms Mathieu van der Poel (APT) - @ITAtradeagency Diego Sevilla (PTV) - #trenitaliaregionale Isaac del Toro (UAD) - @CA_Ita #TirrenoAdriatico @CA_Ita x.com