LIVE Tirreno-Adriatico 2026 tappa di oggi in DIRETTA | duello Del Toro-Pellizzari per la classifica generale

Oggi si svolge la quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, una corsa ciclistica che coinvolge numerosi atleti e team. La tappa si svolge tra Tagliacozzo e Martinsicuro e copre una distanza di 213 chilometri. Durante la giornata si svolge un duello tra due corridori per la leadership della classifica generale. La corsa viene seguita in diretta con aggiornamenti in tempo reale.

CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE Buongiorno amici ed amiche di OA Sport e benvenuti alla DIRETTA LIVE testuale della quarta tappa della Tirreno-Adriatico 2026, la Tagliacozzo-Martinsicuro di 213 chilometri. Isaac Del Toro e Giulio Pellizzari sono pronti a sfidarsi per la classifica generale. Il danese Tobias Lund Andresen ha vinto in volata la terza tappa Cortona-Magliano de’ Marsi di 221 chilometri precedendo il belga Arnaud De Lie della Lotto Intermarché e il connazionale Jasper Philipsen della Alpecin-Premier Tech. Solamente settimo Jonathan Milan. La classifica non ha subito scossoni significativi. Il messicano della UAE Team Emirates-XRG guida con quattro secondi di vantaggio sul portacolori della Red Bull – BORA – hansgrohe e quattordici su Magnus Sheffield, statunitense della INEOS Grenadiers. 🔗 Leggi su Oasport.it

