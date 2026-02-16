Scommesse online crescita febbrile Cento buttati nel gioco 108 milioni E Comacchio sembra Las Vegas
L’aumento delle scommesse online ha portato a un investimento di 108 milioni di euro a Cento, dove i giocatori si sono lanciati nel gioco con entusiasmo. Comacchio, invece, si avvicina alle luci di Las Vegas, con le sue sale e le slot machine che attirano sempre più persone. Nonostante tutto, l’Emilia Romagna si trova ancora in fondo alla classifica regionale, ma questa posizione offre una certa consolazione, considerando gli elevati costi e i rischi legati al gioco d’azzardo.
Siamo, tanto per cambiare, ultimi in classifica. Ma almeno in questo caso è una buona notizia. Perché essere il fanalino di coda in Emilia Romagna per la spesa nell’ azzardo – giochi e videogiochi, buste paga in fumo e ludopatie – conforta un po’. La spesa media complessiva si attesta a 2.261 euro pro capite, il 25% in meno di Piacenza ed il 19% in meno di Ravenna. L’area più critica è quella del Distretto Sanitario Ovest, limitrofa ai distretti sanitari bolognesi che hanno i peggiori numeri in Regione. E’ questo il dato, uno dei dati, che emerge dalla terza edizione di Pane&azzardo. All’indagine hanno lavorato Fabrizio Ghidini, presidente Federconsumatori Emilia Romagna; Marinella Melandri, Cgil Emilia Romagna; Marzio Govoni, presidente Federconsumatori Modena e presidente Fondazione Isscon; Pamela Bussetti, Federconsumatori Modena, e Massimiliano Vigarani, ricercatore statistico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it
Martin scorsese e netflix lanciano una nuova serie sui casinò di las vegas a 30 anni dal suo film da 116 milioni
Lorenzo Musetti coinvolto in un’esibizione a Las Vegas nel 2026: tante le stelle del tennis presenti
Lorenzo Musetti partecipa a un’esibizione a Las Vegas nel 2026, un evento che ha attirato numerose stelle del tennis internazionale.Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news.
Argomenti discussi: Scommesse online, crescita febbrile. Cento, buttati nel gioco 108 milioni. E Comacchio sembra Las Vegas.
Scommesse online, crescita febbrile. Cento, buttati nel gioco 108 milioni. E Comacchio sembra Las VegasLa nostra provincia è ultima in Regione per la spesa ma si è registrato un boom delle puntate web. Riva del Po +40%, Terre del Reno salto dell’85%. La città del Delta si distingue per la sua rete iper ... ilrestodelcarlino.it
13/2 Hilary Duff alla prima data del concerto di Las Vegas #hilaryduff #concert #music x.com
Prepara la colazione, carica la lavastoviglie, piega i vestiti… è il robot presentato al Ces di Las Vegas 2026 che rivoluzionerà la vita in casa facebook