scommesse online crescita febbrile cento buttati nel gioco 108 milioni e comacchio sembra las vegas

L’aumento delle scommesse online ha portato a un investimento di 108 milioni di euro a Cento, dove i giocatori si sono lanciati nel gioco con entusiasmo. Comacchio, invece, si avvicina alle luci di Las Vegas, con le sue sale e le slot machine che attirano sempre più persone. Nonostante tutto, l’Emilia Romagna si trova ancora in fondo alla classifica regionale, ma questa posizione offre una certa consolazione, considerando gli elevati costi e i rischi legati al gioco d’azzardo.

Siamo, tanto per cambiare, ultimi in classifica. Ma almeno in questo caso è una buona notizia. Perché essere il fanalino di coda in Emilia Romagna per la spesa nell’ azzardo – giochi e videogiochi, buste paga in fumo e ludopatie – conforta un po’. La spesa media complessiva si attesta a 2.261 euro pro capite, il 25% in meno di Piacenza ed il 19% in meno di Ravenna. L’area più critica è quella del Distretto Sanitario Ovest, limitrofa ai distretti sanitari bolognesi che hanno i peggiori numeri in Regione. E’ questo il dato, uno dei dati, che emerge dalla terza edizione di Pane&azzardo. All’indagine hanno lavorato Fabrizio Ghidini, presidente Federconsumatori Emilia Romagna; Marinella Melandri, Cgil Emilia Romagna; Marzio Govoni, presidente Federconsumatori Modena e presidente Fondazione Isscon; Pamela Bussetti, Federconsumatori Modena, e Massimiliano Vigarani, ricercatore statistico. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it

