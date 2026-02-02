In ricordo di Tino Santangelo

Questa mattina il mondo della cultura e della musica italiana ha perso un suo protagonista. Tino Santangelo se ne è andato, lasciando un vuoto che si fa sentire forte tra amici e colleghi. La sua scomparsa si aggiunge a quella di altri volti noti come Gargano, Casavola, Lello e Nicolais, tutti accomunati da un senso di perdita e di addio. Un ricordo che si fa strada tra le parole e le emozioni di chi l’ha conosciuto.

di Paolo Pantani Gargano, Casavola, Lello, Nicolais, Santangelo. se ne vanno tutti: “triste, solitario y final” come le ultime parole del tango di Gardel. “I leoni”, diceva Fabrizio Corbara, principe di Lampedusa, “la dignità e la forza nella lotta”, il guaio è che adesso abbiamo gli sciacalli e le iene, che vivono di espedienti e sulle spoglie altrui. A Tino Santangelo devo molto, fu lui a preparare l’atto costitutivo nel 1995 (tutto assolutamente gratuito, neanca la spese di registrazione) della prima Associazione per il Diritto all’acqua pubblica, la Nea Hidros. Fu lunico atto di solidarietà istituzionale, benché esternalizzato e professionale, non eravamo fra i “fedelissimi”.🔗 Leggi su Ildenaro.it

Approfondimenti su Tino Santangelo

Alle 10 in punto è stata aperta la camera ardente dell'ex vicesindaco Tino Santangelo nella sala dei Baroni a Napoli.

L'ex vicesindaco di Napoli, Tino Santangelo, è deceduto in modo tragico.

Qui sotto trovi una selezione di post e contenuti legati allo stesso argomento.

Morte di un galantuomo, l’addio a Tino Santangelo

Ultime notizie su Tino Santangelo

Argomenti discussi: Morto Tino Santangelo, l'intervista a Riccardo Marone: Un galantuomo, quel processo un calvario; Sabatino Santangelo, un uomo di altri tempi che ha segnato un'epoca tracciando il futuro; L'ex vicesindaco di Napoli Tino Santangelo suicida, la famiglia: Il processo Bagnoli non c'entra; Napoli, addio a Santangelo, 17 anni sotto processo: Morto da innocente.

In ricordo di Tino Santangeloil guaio è che adesso abbiamo gli sciacalli e le iene, che vivono di espedienti e sulle spoglie altrui. A Tino Santangelo devo molto, fu lui a preparare l’atto costitutivo nel 1995 (tutto ... ildenaro.it

Sabatino Santangelo, il vero civil servant della politica napoletanadi Nello Formisano Il mio ricordo è antico, commosso ed è un lungo ricordo. Tino Santangelo fu il primo a credere in Alleanza Democratica e costruì una lista su Napoli quando ci fu la prima elezione d ... ildenaro.it

Folla ai funerali di Sabatino Santangelo: “Ha subito tante sofferenze” x.com

ULTIMO SALUTO A TINO SANTANGELO - facebook.com facebook