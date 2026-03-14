Tinder sta sperimentando nuove modalità di incontro introducendo eventi reali e l’uso dell’intelligenza artificiale, nel tentativo di rafforzare il suo ruolo nel mercato degli appuntamenti online, che attraversa una fase di crisi. La piattaforma continua a cercare soluzioni innovative per attrarre utenti e differenziarsi in un settore sempre più competitivo.

Il mercato degli appuntamenti online attraversa un momento di difficoltà, ma Tinder sta cercando una nuova strada per mantenere la sua rilevanza. La piattaforma ha annunciato l’introduzione di eventi offline, nuove modalità di speed dating virtuale e l’implementazione massiccia dell’intelligenza artificiale per migliorare la qualità dei match. Queste novità, attualmente in fase di test a Los Angeles e già operative in Australia e Nuova Zelanda, mirano a trasformare l’esperienza utente da una semplice selezione di foto a incontri reali basati su interessi condivisi. L’iniziativa include una sezione dedicata agli eventi locali come serate al bowling o corsi di ceramica, permettendo agli utenti di scoprire attività curate dalla piattaforma. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Tinder: eventi reali e AI per trovare l’amore vero

Articoli correlati

Tinder: l’AI trasforma i match in connessioni realiTinder ha annunciato l’introduzione di funzionalità basate sull’intelligenza artificiale per migliorare la qualità dei match e rendere le interazioni...

Leggi anche: Tinder cambia strategia: arrivano eventi dal vivo, speed dating e nuovi algoritmi AI

Ho Usato l'AI per Rimorchiare su Tinder!

Approfondimenti e contenuti su Tinder eventi reali e AI per trovare...

Temi più discussi: Come cambia Tinder: l'era dello swipe lascia spazio all'Intelligenza Artificiale, agli astri e agli incontri reali; Tinder: dagli appuntamenti doppi allo speed dating in videocall, ecco come funzionano i nuovi strumenti della app; I Giardini Reali di Monza tra immagini storiche, voci e paesaggio; C’è un’app che mette in contatto artisti, creativi e imprese tra Europa e Stati Uniti.

Tinder prova a reinventarsi con tantissime novità tra AI ed eventi offlineIl mercato del dating online non va proprio benissimo ma Tinder ha un piano molto articolato per rimanere a galla. hdblog.it

Eventi, videocall e match con l'Ia: le nuovi funzioni di Tinder contro la dating fatiguePer rispondere alla crisi delle app di incontri i nuovi aggiornamenti puntano a esperienze più autentiche Addio agli swipe infiniti alla ricerca del match giusto che non arriva mai. Tinder, 75 milioni ... repubblica.it

"Tinder, sessualità, relazioni": il primo incontro del nuovo format di OfficinaC@ffè a Venegono Inferiore, progettato da ragazzi e ragazze che frequentano l'informagiovani - facebook.com facebook

Mentre il mondo va a rotoli io vi racconto come cambia Tinder perché se è vero che si avvicina l’ultima notte, è meglio avere qualcuno con cui passarla x.com