Tinder | dagli appuntamenti doppi allo speed dating in videocall ecco come funzionano i nuovi strumenti della app

Tinder introduce nuove funzionalità come gli appuntamenti doppi e lo speed dating in videocall per offrire alternative alle tradizionali modalità di incontri. La piattaforma punta a rispondere alla crescente stanchezza degli utenti causata dallo scorrimento continuo dei profili. Questi strumenti sono stati annunciati in risposta alle esigenze di chi cerca metodi più dinamici e diretti per conoscere persone nuove.

Mentre tra i single inizia a serpeggiare un po’ di scetticismo nei confronti delle app di dating, Tinder prova a reinventarsi e a rispondere alla swipe fatigue, la stanchezza da scorrimento infinito che negli ultimi anni ha colpito molti utenti delle app di incontri. Lo ha fatto presentando, oggi, 12 marzo, una serie di nuove funzioni durante “Sparks 2026: Start Something New”, il primo grande evento organizzato da quella che si auto definisce «la più grande app di dating al mondo». Le novità annunciate mostrano una strategia chiara: meno appuntamenti virtuali basati solo sulle foto e più occasioni per incontrarsi davvero, oltre a nuovi strumenti basati su intelligenza artificiale e maggiore attenzione alla sicurezza. 🔗 Leggi su Open.online

