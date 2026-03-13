Tinder cambia il dating online grazie all’AI | astrologia affinità musicali e speed date virtuali

Tinder introduce nuove funzionalità basate sull’intelligenza artificiale, tra cui l’astrologia, le affinità musicali e gli speed date virtuali. La piattaforma mira a migliorare l’esperienza degli utenti offrendo strumenti innovativi per conoscere meglio i potenziali partner. L’azienda ha annunciato queste novità a Milano, il 13 marzo 2026, segnando un cambiamento nel modo di approcciarsi al dating online.

Milano, 13 marzo 2026 – Tinder prova a reinventare il mondo del dating online puntando sull’intelligenza artificiale. La piattaforma ha presentato diverse funzioni pensate per rendere gli incontri più mirati e coinvolgenti: match basati sui gusti musicali, filtri legati all’astrologia e un nuovo sistema di speed date virtuali. L’obiettivo è superare il modello dello swipe infinito e rendere le connessioni tra utenti più rapide, personalizzate e meno casuali. L’intelligenza artificiale cambia il modo di trovare un partner. La novità più importante è l’introduzione di strumenti basati sull’intelligenza artificiale che aiutano l’app a suggerire connessioni più compatibili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

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