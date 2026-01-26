Gravina | Violenza da delinquenza basta vergogne negli stadi

Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha espresso forte condanna per gli ultimi atti di violenza avvenuti negli stadi, sottolineando l’importanza di contrastare comportamenti delinquenziali. In risposta agli episodi recenti, sono stati adottati nuovi divieti di trasferta, coinvolgendo anche i tifosi della Roma. Gravina ha ribadito la necessità di mantenere il calcio come spazio di passione e rispetto, evitando che la violenza offuschi i valori dello sport.

Linea durissima del presidente federale Gabriele Gravina sugli ultimi episodi di violenza tra tifoserie che hanno portato a nuovi divieti di trasferta, coinvolgendo anche i sostenitori della Roma. A margine del Consiglio federale che ha approvato il budget FIGC 2026, Gravina non usa mezzi termini: «Non possiamo accettare che la gente si incontri in autostrada per picchiarsi. Questa è delinquenza a tutti gli effetti. È una vergogna». Il numero uno del calcio italiano esprime però anche disagio per le sanzioni collettive: «Dispiace che vengano penalizzati soggetti virtuosi. Per il comportamento di pochi paga un'intera comunità.

