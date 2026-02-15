Violenza negli stadi | la Calabria dice basta

Una rissa tra tifosi allo stadio di Cosenza ha portato le autorità sportive a reagire, chiedendo di fermare la violenza negli impianti. La Calabria decide di bloccare le partite dilettantistiche per dieci minuti, in segno di protesta. La decisione arriva dopo che alcuni supporter hanno lanciato bottiglie e acceso fumogeni durante l’incontro. Le associazioni sportive e gli enti di gestione del calcio locale vogliono mostrare che non tollerano più comportamenti aggressivi.

LND, AIA, AIAC e AIC unite: “Basta violenza. Il calcio è rispetto”. La Calabria del calcio dilettantistico si ferma per dieci minuti. Un gesto simbolico, ma necessario, per dire con forza che la violenza non può più trovare spazio né sugli spalti né sul terreno di gioco. Dopo gli episodi che nelle ultime settimane hanno coinvolto giovani arbitri, il CR Calabria della LND e il CRA Calabria dell’AIA, insieme alle componenti federali AIAC e AIC, hanno diffuso un comunicato congiunto che ribadisce una posizione netta: “tolleranza zero verso ogni forma di aggressione, intimidazione o prevaricazione”. 🔗 Leggi su Gbt-magazine.com © Gbt-magazine.com - Violenza negli stadi: la Calabria dice basta Gravina: «Violenza da delinquenza, basta vergogne negli stadi» Il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha espresso forte condanna per gli ultimi atti di violenza avvenuti negli stadi, sottolineando l’importanza di contrastare comportamenti delinquenziali. Record di presenze negli stadi La decisione della Lega Serie B di disputare le partite durante le festività, incluso il tradizionale Boxing Day, ha portato a un aumento delle presenze negli stadi. Leggi altri contenuti disponibili per approfondire la notizia o scorri a sinistra ← per la prossima news. Argomenti discussi: Scontri, fughe, una tettoia che cede: Sergio, un bravo ragazzo morto allo stadio senza un perché; I clan negli stadi, le paure dei presidenti dei grandi club. De Laurentiis ascoltato dall'Antimafia; Nel mondo dilaga la violenza, naufragio della dignità umana; Heysel 85 (2026) di Teodora Ana Mihai - Recensione. Felipe Melo aggredito a Brasilia: problema della violenza negli stadiL’aggressione a Felipe Melo evidenzia la crescente violenza negli stadi, un fenomeno globale che mina il rispetto nel calcio. calcioweb.eu Nel mondo dilaga la violenza, naufragio della dignità umanaNo, non c’entra niente il concetto filosofico. Non si parla qui della levatrice della storia, né delle riflessioni di Georges Sorel che hanno segnato la storia della cultura e della politica del Ven ... ilroma.net Negli Stati Uniti nel 2025 almeno 1.314 persone sono state uccise dalla polizia. Il dato più alto dal 2013: su 365 giorni sono solo sei quelli in cui non è avvenuto nessun omicidio. Secondo le statistiche raccolte da Mapping police violence, la violenza degli age facebook