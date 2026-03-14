Tiene donna in schiavitù per 25 anni la prende a bastonate e le fa mangiare scarti | condannata

Una donna di circa 45 anni, con disabilità intellettiva, è stata tenuta in condizioni di schiavitù per 25 anni da Mandy Wixon, madre di dieci figli, condannata presso la Gloucester Crown Court nel Regno Unito. La giudice ha riconosciuto che la donna è stata sequestrata, picchiata e costretta a mangiare scarti di cibo. La sentenza si riferisce a questi fatti di sequestro e lavori forzati.

Mandy Wixon, madre di dieci figli, è stata giudicata colpevole presso la Gloucester Crown Court - nel Regno Unito - di sequestro di persona e lavori forzati ai danni di una donna che oggi ha circa 45 anni e una disabilità intellettiva. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Articoli correlati

Madre di 10 figli riduce in schiavitù una donna per 25 anni: “La picchiava, le rompeva i denti con il manico di scopa e le faceva mangiare gli avanzi”Una madre di dieci figli che ha tenuto prigioniera una donna come schiava per 25 anni, è stata condannata a 13 anni di carcere.

25 anni di schiavitù: madre di 10 figli condanna a 13 anniLa sentenza emessa dalla Corte della Corona di Gloucester ha stabilito una condanna di tredici anni di reclusione per Mandy Wixon, una madre di dieci...

Tutto quello che riguarda Tiene donna

Argomenti discussi: Gb, tenuta in schiavitù per 25 anni in una casa: viveva di avanzi e puliva senza poter uscire.

Madre di 10 figli riduce in schiavitù una donna per 25 anni: La picchiava, le rompeva i denti con il manico di scopa e le faceva mangiare gli avanziLa vittima veniva picchiata, le rompevano i denti col manico di scopa e mangiava gli avanzi. Ora ha iniziato una nuova vita ... ilfattoquotidiano.it

Tiene per anni segregata e in schiavitù la sua ex, lasciandola anche senza cibo: arrestato 34enne a CasertaAvrebbe ridotto in schiavitù, per circa 6 anni, la sua ex compagna trattenendola contro la sua volontà, privandola per lunghi periodi di cibo e acqua, costringendola anche a rubare e a chiedere ... ilfattoquotidiano.it