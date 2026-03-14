La Corte della Corona di Gloucester ha condannato a 13 anni di carcere Mandy Wixon, madre di dieci figli che risiede a Tewkesbury nel Gloucestershire. La donna è stata giudicata colpevole di aver subito e mantenuto un periodo di circa 25 anni di schiavitù. La sentenza è stata emessa in seguito a un procedimento legale che ha portato alla condanna definitiva.

La sentenza emessa dalla Corte della Corona di Gloucester ha stabilito una condanna di tredici anni di reclusione per Mandy Wixon, una madre di dieci figli residente a Tewkesbury nel Gloucestershire. La donna è stata riconosciuta colpevole di aver tenuto prigioniera e sottoposto a schiavitù domestica una vittima affetta da disabilità intellettiva per un periodo ventiquattrenne. Il caso riguarda K, la cui libertà è stata negata dal 1996 fino alla sua liberazione recente, subendo violenze fisiche sistematiche che hanno incluso la rottura dei denti con oggetti domestici e l’uso forzato di sostanze chimiche aggressive come detersivi e candeggina sul viso. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - 25 anni di schiavitù: madre di 10 figli condanna a 13 anni

Articoli correlati

Madre di 10 figli riduce in schiavitù una donna per 25 anni: “La picchiava, le rompeva i denti con il manico di scopa e le faceva mangiare gli avanzi”Una madre di dieci figli che ha tenuto prigioniera una donna come schiava per 25 anni, è stata condannata a 13 anni di carcere.

Inghilterra, tenuta in schiavitù per 25 anni da una madre di dieci figli: puliva la casa, viveva di avanzi, non poteva uscire di casa né lavarsiAmanda Wixon, 56 anni, madre di dieci figli, è stata condannata a 13 anni di carcere: è stata riconosciuta colpevole di sequestro di persona,...

Tutti gli aggiornamenti su 25 anni di schiavitù madre di 10 figli...

Temi più discussi: Inghilterra, tenuta in schiavitù per 25 anni da una madre di dieci figli: puliva la casa, viveva di avanzi, non poteva uscire di casa né lavarsi; Ridotta in schiavitù per 25 anni, la vittima in tribunale: Vivevo di avanzi e dovevo lavarmi di nascosto; Gb, tenuta in schiavitù per 25 anni in una casa: viveva di avanzi e puliva senza poter uscire; Segregata per 25 anni come schiava domestica: condanna a 13 anni.

Madre di 10 figli riduce in schiavitù una donna per 25 anni: La picchiava, le rompeva i denti con il manico di scopa e le faceva mangiare gli avanziLa vittima veniva picchiata, le rompevano i denti col manico di scopa e mangiava gli avanzi. Ora ha iniziato una nuova vita ... ilfattoquotidiano.it

Inghilterra, tenuta in schiavitù per 25 anni da una madre di dieci figli: puliva la casa, viveva di avanzi, non poteva uscire di casa né lavarsiLa vittima, che ha disabilità cognitive, doveva fermarsi solo per un weekend a casa di Amanda Wixon. Invece non le è più stato permesso di andarsene ... vanityfair.it

Riccardo Cocciante: a 80 anni un nuovo album "Ho vent'anni con te" e il tour dal vivo. La video-intervista su Amica.it - facebook.com facebook

Quali titoli campeggiavano sui quotidiani pubblicati cinquanta anni fa Lo si scoprirà ascoltando Prima Pagina domani, 15 marzo, come sempre alle 7.15 del mattino. Sarà una rassegna stampa speciale, pensata per celebrare mezzo secolo della trasmissione x.com