Elizabeth Hurley, attrice e modella britannica, dimostra che mantenere un fisico tonico e scolpito è possibile a qualsiasi età. A 60 anni, la sua forma impeccabile testimonia l’importanza di uno stile di vita equilibrato e di semplici abitudini quotidiane. Scopri i suoi segreti per conservare un aspetto curato e in forma, senza ricorrere a metodi complessi o eccessivi.

Elizabeth Hurley, 60 anni splendenti, con un bikini body da copertina. Ieri come oggi, l'attrice e modella britannica sfoggia un fisico che più tonico e definito non si può, riscrivendo le regole dell'ageing. In vacanza alle Maldive con il figlio Damian, ha più volte dimostrato che la fase post menopausa non deve necessariamente coincidere con un rilassamento di tessuti e muscoli, anzi. Filmata in sexy bikini mentre si gode il relax in piscina, Elizabeth Hurley è una visione. E un manifesto del "60 is the new 40".

© Iodonna.it - L'attrice e top model Elizabeth Hurley, con il suo fisico incredibilmente tonico e scolpito, ricorda che la forma perfetta non ha età. I suoi (semplici) segreti

