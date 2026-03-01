Va in onda stasera su Rai 1, e sarà visibile per la visione in streaming anche on demand su RaiPlay, Franco Battiato. Il lungo viaggio, il biopic con Dario Aita dedicato al cantautore siciliano Il film ripercorre la traiettoria artistica e umana di Franco Battiato, tra radici siciliane e formazione nella Milano degli anni Sessanta, allora laboratorio creativo. È il ritratto di un uomo mosso da una curiosità inesauribile, capace di attraversare le avanguardie più radicali e le sperimentazioni elettroniche degli anni Settanta prima di approdare a un successo pop che avrebbe cambiato per sempre il panorama musicale italiano. Non solo traguardi professionali: Franco Battiato. 🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Franco Battiato. Il lungo viaggio: trama, cast e durata del film, stasera su Rai 1 e RaiPlay

Leggi anche: “Franco Battiato. Il lungo viaggio”: il film sulla vita del cantautore arriva al cinema e poi su Rai 1

Il film "Franco Battiato. Il lungo viaggio" arriverà al cinema a febbraio: in onda anche su Rai 1Arriva nelle sale cinematografiche il 2, 3 e 4 febbraio 2026 come evento speciale per Nexo Studios "Franco Battiato.

Franco Battiato. Il lungo viaggio, film di Renato De Maria - Clip 1

Tutto quello che riguarda Franco Battiato.

Temi più discussi: Franco Battiato - Il lungo viaggio, il film sul grande cantautore stasera in tv: trama, storia vera e cast; Rai Uno, Franco Battiato. Il lungo viaggio: la trame e il cast del film con Dario Aita; Franco Battiato, il lungo viaggio: il film evento su Rai 1; Dario Aita è Battiato nel film Tv: Franco? Un essere speciale.

Franco Battiato. Il lungo viaggio: trama, cast e durata del film, stasera su Rai 1 e RaiPlayVa in onda stasera su Rai 1, e sarà visibile per la visione in streaming anche on demand su RaiPlay, Franco Battiato. Il lungo viaggio, il biopic con Dario Aita dedicato al cantautore siciliano ... movieplayer.it

Franco Battiato. Il lungo viaggio, stasera in tv il film sulla vita del Maestro sicilianoDalla Sicilia al mito: stasera in tv il film Franco Battiato. Il lungo viaggio racconta il Maestro come non lo abbiamo mai visto ... amica.it

Un ruolo. Una responsabilità. Un viaggio interiore. Dario Aita racconta il suo Franco Battiato. #FrancoBattiato - #IlLungoViaggio, questa sera alle 21. 30 su #Rai1 e #RaiPlay x.com

Questa sera su Rai 1 alle ore 21:30 va in onda “Franco Battiato - Il lungo viaggio”. - facebook.com facebook