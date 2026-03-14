The Voice Generations 2026 le squadre quasi alla fine delle Blind Auditions

Le Blind Auditions di The Voice Generations 2026 si sono concluse venerdì 13 marzo su Raiuno, lasciando ormai quasi complete le squadre dei quattro coach. Dopo la seconda puntata, i talenti selezionati si stanno consolidando, e le formazioni di Loredana Bertè, Arisa, Nek e del duo Clementino-Rocco Hunt sono sempre più definite. Le audizioni hanno portato alla luce nuovi partecipanti pronti a sfidarsi nelle prossime fasi del programma.

Milano, 13 marzo 2026 - Squadre quasi al completo per i quattro coach di The Voice Generations 2026. Dopo la seconda puntata delle Blind Auditions andata in onda venerdì 13 marzo su Raiuno si stanno sempre di più delineando le compagini di Loredana Bertè, Arisa, Nek e del duo Clementino-Rocco Hunt. La particolarità di questa edizione di The Voice Generations è che i concorrenti sono famiglie o gruppi di amici e colleghi. Rispetto alle altre “versioni” del talent show condotto da Antonella Clerici, quindi, a mettersi in gioco sono formazioni composte da più elementi e non singoli artisti o aspiranti tali. Le squadre. Ecco le squadre dopo le prime due puntate di Blind Auditions. 🔗 Leggi su Quotidiano.net © Quotidiano.net - The Voice Generations 2026, le squadre quasi alla fine delle Blind Auditions Articoli correlati Le squadre di The Voice Kids dopo la fine delle Blind AuditionsMilano, 31 gennaio 2026 – Le squadre di The Voice Kids 2026 sono finalmente formate. The Voice Kids 2026, le squadre dopo la seconda puntata delle Blind Auditions. Le lacrime di Antonella ClericiMilano, 17 gennaio 2026 – Mancano solo due serate e poi le squadre saranno al completo si comincerà con le Battle. Gennaro e Maria Grazia cantano “Tango” di Tananai | The Voice Generations Blind Auditions Una raccolta di contenuti su The Voice Generations Temi più discussi: The Voice Generations - S2026E1 - Blind Auditions del 06/03/2026 - Video; The voice generations; The Voice Generations 2026, riepilogo prima puntata: Antonella Clerici al top, lacrime ed emozioni infinite; The Voice Generations stasera su Rai 1: le anticipazioni del 13 marzo. The Voice generations 2026, puntata 13 marzo | Diretta e concorrenti: nuove scelte per i coachThe Voice Generation 2026 torna in onda oggi con la seconda puntata: nuove blind auditions per i coach e la conduttrice Antonella Clerici. ilsussidiario.net The Voice Generations 2026, puntata 6 marzo/ Diretta e concorrenti: al via le blind auditionsLe anticipazioni della prima puntata di The Voice Generations 2026 in onda oggi: cosa accadrà durante le blind auditions. ilsussidiario.net The Voice Generations: Loredana Bertè scherza con Nek e si prepara a vincere È tornato The Voice Generations con la seconda puntata delle blind auditions, condotta da Antonella Clerici su Rai 1. Confermati i giudici Loredana Bertè, Nek, Arisa, Clementin - facebook.com facebook Che cosa guardare in tv stasera, venerdì 13 marzo 2026: la guida dei programmi, da Io sono Farah a The Voice Generations x.com