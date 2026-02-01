le squadre di the voice kids dopo la fine delle blind auditions

Le squadre di The Voice Kids 2026 sono pronte. Dopo quattro puntate di Blind Auditions, i coach hanno completato le loro squadre. Sabato 7 febbraio si svolgeranno le Battle, mentre il 14 febbraio si deciderà il vincitore nella Finale.

Milano, 31 gennaio 2026 – Le squadre di The Voice Kids 2026 sono finalmente formate. Quella di sabato 31 gennaio è stata la quarta e ultima puntata delle Blind Auditions, le prossime fasi del talent show musicale condotto da Antonella Clerici su Raiuno saranno: sabato 7 febbraio le Battle e il 14 la Finale. Le quattro squadre di The Voice Kids 2026. Team Loredana Bertè: Serena, Maya e Emma B., che alla prima puntata delle Blind aveva interpretato ‘E poi’ di Giorgia facendo in modo che Loredana Bertè decidesse di giocarsi il proprio Superpass che manda direttamente in finale, Ginevra, Briana, Riccardo, Martina, Enola. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

