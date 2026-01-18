The Voice Kids 2026 le squadre dopo la seconda puntata delle Blind Auditions Le lacrime di Antonella Clerici

Dopo la seconda puntata delle Blind Auditions di The Voice Kids 2026, le squadre iniziano a delinearsi. Le selezioni proseguono con emozioni e coinvolgimento, mentre Antonella Clerici si è lasciata andare a momenti di commozione. Con solo due serate rimanenti, si avvicina il completamento delle formazioni, preludio alle sfide delle Battle, che porteranno a ulteriori scelte e sorprese nel percorso dei giovani talenti.

Milano, 17 gennaio 2026 – Mancano solo due serate e poi le squadre saranno al completo si comincerà con le Battle. Con la puntata di sabato 17 gennaio in Prima serata su Raiuno si sono quasi concluse le Blind Auditions di The Voice Kids 2026. Le quattro squadre del talent show musicale condotto da Antonella Clerici saranno ufficialmente completate al termine della quarta puntata, quella di sabato 28 gennaio. Un plauso va in ogni caso a tutti i bambini che si sono presentati sul palco: va sottolineato che a scegliere i brani da interpretare alle Blind – tutti cantano rigorosamente dal vivo – e il look da sfoggiare durante la puntata sono gli stessi concorrenti del talent show.

