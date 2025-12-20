Firenzuola scoppia un incendio nell’abitazione | gravi danni tetto crollato

Firenze, 20 dicembre 2025 – Un incendio è divampato nella serata di ieri, 19 dicembre, nel comune di Firenzuola in via Visignano. Coinvolto il tetto ventilato di un’abitazione terratetto. L’allarme è scattato intorno alle 21:10. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco dei comandi di Firenze e Bologna, con i distaccamenti di Monghidoro, Borgo San Lorenzo e Marradi. Le fiamme si sono rapidamente estese, interessando l’intera copertura dell’edificio e raggiungendo anche il primo piano. Le squadre dei vigili del fuoco hanno lavorato a lungo, affrontando complesse operazioni per circoscrivere le fiamme e portare a termine lo spegnimento dell’incendio. 🔗 Leggi su Lanazione.it

