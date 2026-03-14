Terza categoria Il Vaglia non trema E mantiene la vetta
Nella ventiquattresima giornata di terza categoria, il Vaglia ha conquistato una vittoria casalinga per 3-0 contro il Ponzano, confermando la posizione di testa nel Girone A. Il risultato permette alla squadra di mantenere un vantaggio di due punti sul secondo in classifica, il San Vincenzo a Torri, che ha battuto 1-0 il Marcialla City in casa.
Ventiquattresima giornata. Nel Girone A il Vaglia, battendo in casa per 3-0 il Ponzano, mantiene la vetta della classifica con due punti di vantaggio sul San Vincenzo a Torri, che sul proprio campo ha superato per 1-0 il Marcialla City. Nelle altre gare vittorie casalinghe per Atletico Esperia (4-0 sull’Afrorenze) e Quinto (2-0 sull’Atletico Valdipesa); successi esterni per Atletico Impruneta (3-0 sul campo del Calasanzio), VI Razzi (2-0 ad Avane) ed Euro Calcio Firenze (2-1 sul campo del Serravalle); finisce in parità Malmantile-Sestoese (1-1). Nel Girone B la capolista Antellese, fresca della vittoria nella finale della Coppa Fringuelli, viene fermata sul 2-2 interno dalle Caldine. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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