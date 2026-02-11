Vaglia prova a trovare un modo per agganciare il S. Vincenzo dopo la ventesima giornata di campionato in Terza Categoria. La classifica in vetta nel Girone A resta stabile, con nessuna novità in vista. I giocatori cercano di dare il massimo per cambiare le cose già dalla prossima partita.

Ventesima giornata in Terza Categoria. Nel Girone A rimane invariata la situazione in vetta alla classifica. La capolista San Vincenzo a Torri espugna per 3-1 il campo del Malmantile, mentre il Vaglia, secondo a un punto, in casa batte per 3-1 l’Atletico Esperia. Nelle altre gare vittorie casalinghe per VI Razzi (1-0 sulla Sestoese), Avane (3-2 sull’Atletico Valdipesa), Euro Calcio Firenze (2-1 sull’Atletico Impruneta), Calasanzio (3-1 sul Marcialla City) e Serravalle (3-0 sul Ponzano), mentre Quinto e Afrorenze pareggiano per 2-2. Nel Girone B continua la fuga dell’ Antellese, che in casa batte per 6-0 la Nova Vigor Misericordia. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Terza categoria. Vaglia, prove di aggancio al S. Vincenzo

