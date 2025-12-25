Picchia la compagna poi si scaglia contro gli agenti | arrestato
La polizia di Stato di Genova ha arrestato un tunisino di 29 anni per il reato di maltrattamenti in famiglia.Gli agenti di una volante sono intervenuti la notte del 23 dicembre in via Caffa in soccorso di una 50enne, proveniente da fuori regione, che era stata insultata e picchiata dal compagno. 🔗 Leggi su Genovatoday.it
