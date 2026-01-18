Terremoto nel Messinese | scossa di magnitudo 4.0 oggi

Oggi nel Messinese si è verificata una scossa di magnitudo 4.0, avvertita tra i Nebrodi e il Catanese. L’evento sismico, senza conseguenze significative, ha comunque generato timore tra la popolazione locale. Questo episodio si inserisce nel quadro delle attività sismiche nelle regioni siciliane, dove la presenza di fault geologici richiede attenzione e monitoraggio costante.

Un nuovo terremoto ha interessato la Sicilia nel primo pomeriggio, quando alle 14:54 la terra ha tremato nella provincia di Messina. Il sisma, di magnitudo 4.0, è stato registrato dalla Sala Sismica dell'INGV di Roma e localizzato a 2 km da Militello Rosmarino, nel comprensorio dei Nebrodi, a una profondità di 9 km. Scossa avvertita anche nel Catanese. La scossa, seppur di intensità moderata, è stata avvertita distintamente dalla popolazione, generando momenti di preoccupazione e spingendo molte persone a uscire dalle abitazioni.

