Terremoto alle Isole Eolie | scossa con epicentro in mare il punto sull’ultimo mese e sui precedenti storici

Una recente scossa di terremoto di magnitudo 2.9 ha interessato le Isole Eolie, con epicentro in mare. Questo evento si inserisce in una sequenza sismica che ha interessato la zona nel corso dell’ultimo mese, contribuendo a un quadro di attività sismica storica e recente nella regione. Di seguito, si fornisce un quadro aggiornato sulla situazione sismica delle Eolie e sui principali eventi degli ultimi anni.

Una scossa di terremoto di magnitudo 2.9 è stata registrata circa un’ora fa con epicentro in mare nell’area delle Isole Eolie, in provincia di Messina. L’evento è stato localizzato a grande profondità, attorno ai 250 chilometri, una caratteristica che in genere riduce gli effetti in superficie, pur rendendo il sisma percepibile su un’area più ampia. E in effetti la scossa è stata percepita, debolmente, non solo a Reggio Calabria e Messina, le due città prospicienti le Eolie, ma persino in città lontane quasi 100 km in linea d’aria come Cosenza. Non risultano al momento segnalazioni di danni a persone o cose. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Terremoto alle Isole Eolie: scossa con epicentro in mare, il punto sull’ultimo mese e sui precedenti storici Approfondimenti su isole eolie Doppia scossa di terremoto lungo la costa garganica con epicentro in mare Nuova scossa di terremoto lungo la costa garganica: epicentro in mare tra Lesina e Torre Mileto Una nuova scossa di terremoto si è verificata oggi, sabato 17 gennaio, al largo della costa garganica tra Lesina e Torre Mileto. Sono disponibili diversi contenuti social e video per ampliare la visione della notizia. Argomenti discussi: Isole Eolie e Piraino, registrate due lievi scosse di terremoto ML 2.1 e 2.5; Forte scossa di terremoto in Sicilia, epicentro a Messina: magnitudo 4; Ciclone Harry, allerta senza caos e il monito di Rinascita Messina: prevenzione contro l’ansia da emergenza; Terremoto di magnitudo 2.7 nel Palermitano, lieve ma avvertito. Terremoto oggi, 15 giugno 2025 Isole Eolie M 3.3/ Ultime Ingv: sequenza notturna, altra scossa nel Mar IonioTerremoto oggi, domenica 15 giugno: scossa 3.3 avvertita nelle Eolie, nessun danno. Più tardi altro sisma nel Mar Ionio, profondo e non percepito Una scossa di terremoto oggi – domenica 15 giugno 2025 ... ilsussidiario.net Terremoto oggi, 29 maggio 2025 Isole Eolie M 2.9/ Ultime Ingv: scossa avvertita a Leni, Malfa e SalinaTerremoto oggi: scossa M. 2.9 alle 02:29 nelle IsoleEolie (profondità 13 km). Nessun danno, l'INGV invita alla segnalazione sul sito Le città più grandi nelle vicinanze – come Messina a 80 km e Reggio ... ilsussidiario.net [DATI #RIVISTI] #terremoto ML 2.9 ore 11:41 IT del 26-01-2026 a Isole Eolie (Messina) Prof= 253.5 Km #INGV_45003342 x.com Nuovo Viaggio, nuova destinazione Tropea e le Isole Eolie 18/19 Aprile 2026 I POSTI SONO LIMITATI Quota scontata per pagamento acconto entro il 31/01 Non si opzionano posti, la conferma della prenotazione avviene al paga - facebook.com facebook

Sono disponibili ulteriori notizie e video informativi attraverso la ricerca dedicata.