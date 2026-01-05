Terni Volley Academy-Sabaudia 1-3 torna in salita la strada salvezza | rossoverdi battuti al PalaTerni

Il Terni Volley Academy incappa in una sconfitta contro Sabaudia, terza in classifica, al PalaTerni. La partita, disputata senza sosta di fronte al pubblico locale, evidenzia le difficoltà nella corsa alla salvezza per i rossoverdi. Con questo risultato, la strada verso il raggiungimento degli obiettivi resta in salita, richiedendo continuità e impegno per le successive sfide di campionato.

Inizia in salita il 2026 del Terni Volley Academy. La formazione di coach Giombini è stata superata da Sabaudia, terza forza della classifica generale, in un PalaTerni che non ha mai smesso di incitare i Dragons. Da segnalare la prova di Antonio Picardo autore di undici punti ed un ottimo 62% in. 🔗 Leggi su Today.it © Today.it - Terni Volley Academy-Sabaudia 1-3, torna in salita la strada salvezza: rossoverdi battuti al PalaTerni Leggi anche: Terni Volley Academy, buon avvio ma la Domotek Reggio Calabria passa 3-1 al PalaTerni Leggi anche: Sabaudia-Terni Volley Academy 3-2, sconfitta solo al tie-break per i dragons nello storico esordio in Serie A3 La notizia è accompagnata da articoli, post social e contenuti correlati disponibili più avanti. Il Viridex Sabaudia torna da Terni (1-3) con un successo pieno; Terni Volley Academy ko al debutto nel ritorno: Sabaudia passa al PalaTerni; Terni al tappeto in casa con Sabaudia; Terni Volley Academy: arriva la Viridex Sabaudia, ma anche un altro rinforzo. Pallavolo Serie A3 maschile, il Viridex Sabaudia vince 3 a 1 contro il Terni Volley Academy - Il Viridex Sabaudia supera il Terni Volley Academy 1 a 3 e conquista una preziosa vittoria in trasferta. latinaquotidiano.it

Terni Volley Academy ko in casa: 1-3 con Sabaudia - Non è mancato carattere alla Terni Volley Academy, ma la Viridex Sabaudia si conferma squadra solidissima e di grande affidabilità. sporterni.it

Pallavolo A3M – Terni, Coach Giombini analizza la prima parte della stagione: “Potevamo fare di più” - La Terni Volley Academy chiude l’anno 2025 con due vittorie (Napoli e Galatone, entrambe in casa) e 7 sconfitte, più due partite chiuse con due set all’attivo (esordio a Sabuadia e Castellana Grotte), ... ivolleymagazine.it

Radio Tele Galileo. . Terni Volley Academy sconfitta per 3 set a 1 al PalaTerni dal Sabaudia - facebook.com facebook

Terni Volley Academy ko al debutto nel ritorno: Sabaudia passa al PalaTerni x.com

Qui puoi trovare altre notizie e contenuti video legati all’argomento della pagina.