Ternana progetto ‘Stadio-clinica’ | slittata la sentenza del Tar I possibili scenari

La sentenza del Tar dell'Umbria sul progetto ‘Stadio-clinica’ della Ternana è stata rinviata. La decisione è attesa e potrebbe influenzare il futuro della società calcistica. La causa riguarda l’iter del progetto, che al momento si trova in una fase di attesa. La sentenza rappresenta un punto di svolta per la questione e il suo esito è ancora da conoscere.

Una sentenza che potrebbe avere ripercussioni anche sul futuro prossimo della Ternana Calcio. Il progetto ‘Stadio-clinica’ è entrato in una fase di stallo dettata dall’attesa del pronunciamento del Tribunale Amministrativo Regionale dell'Umbria. Nella giornata di venerdì 13 marzo sono infatti scaduti i 45 giorni di calendario entro i quali era prevista la redazione del provvedimento, che tuttavia non è stato ancora reso pubblico sul portale della giustizia amministrativa. Cosa è accaduto? Semplicemente che il termine non è perentorio ed i giudici amministrativi potrebbero aver deciso di prendersi ulteriore tempo, anche alla luce della complessità della materia trattata. 🔗 Leggi su Ternitoday.it Articoli correlati Leggi anche: Ternana, progetto ‘Stadio-clinica’: la quiete prima della ‘tempesta’. Gli scenari Leggi anche: Ternana, Stefano Bandecchi: “Preoccupato per il futuro della squadra. L’esito del Tar per stadio-clinica non può essere una scusa per non pagare i debiti” Una raccolta di contenuti su Ternana progetto 'Stadio clinica'... Temi più discussi: Ternana calcio tra debiti, inchieste e attese per stadio-clinica: Rizzo dagli inquirenti; Ternana, Stefano Bandecchi: Preoccupato per il futuro della squadra. L’esito del Tar su stadio-clinica non può essere una scusa per non pagare i debiti; Stadio-clinica, Bandecchi ottimista: si attende il verdetto del Tar; Ternana. Bandecchi preoccupato: Dipendenti non pagati da oltre tre mesi?Pronto ad intervenire. Ternana, conto alla rovescia per la sentenza del Tar su stadio e clinica: in gioco anche il futuro del clubSta per scadere il termine dei 45 giorni entro cui il Tar dell’Umbria dovrebbe pronunciarsi sul progetto stadio-clinica. La decisione potrebbe incidere anche sulle strategie future della ... ternananews.it Ternana calcio tra debiti, inchieste e attese per stadio-clinica: Rizzo dagli inquirentiAscoltata come persona informata sui fatti, la presidente della Ternana calcio Claudia Rizzo risulta sia stata ascoltata dagli inquirenti dopo il doppio esposto depositato sul tavolo del nuovo Procura ... umbria24.it Ternana Calcio - facebook.com facebook "#TernanaGubbio" - Results on X | Live Posts & Updates x.com