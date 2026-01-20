Ternana progetto ‘Stadio-clinica’ | la quiete prima della ‘tempesta’ Gli scenari

A una settimana dall’udienza di merito, il progetto ‘Stadio-clinica’ della Ternana si appresta a tornare al Tar, dopo il primo passaggio dello scorso novembre. La decisione sarà importante per definire il futuro dell’iniziativa, che ha suscitato interesse e attenzione nella comunità locale. Si tratta di un passaggio cruciale nel percorso amministrativo, che potrebbe influenzare gli sviluppi futuri del progetto.

Una settimana esatta dall’udienza di merito. Il progetto ‘Stadio-clinica’ della Ternana entrerà nuovamente al Tar dopo il primo atto risalente a metà novembre dello scorso anno. La Regione Umbria aveva impugnato la determina dirigenziale che, di fatto, aveva anticipato la firma della convenzione.🔗 Leggi su Ternitoday.it

