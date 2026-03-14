Giallo a Pozzuoli | donna trovata carbonizzata in casa mentre il marito era in giardino

A Pozzuoli una donna è stata trovata carbonizzata nella sua abitazione, mentre il marito si trovava in giardino. Le prime ricostruzioni indicano che i due coniugi avevano appena terminato di mangiare prima che il marito si allontanasse, lasciando la moglie all’interno dell’appartamento. La scena del crimine è stata sottoposta a rilievi da parte delle forze dell’ordine.

Secondo le prime ricostruzioni, i due coniugi avevano appena finito di mangiare, quando il marito si è recato in giardino, mentre la moglie è rimasta all'interno dell'abitazione. All'improvviso, l'uomo avrebbe visto del fumo provenire dalla casa ma, una volta tornato dentro, avrebbe trovato la moglie carbonizzata. Ipotesi incidente domestico, ma nessuna pista è esclusa Giallo aPozzuoli. Ilcadaveredi unadonna di 65 anniè stato rinvenuto all’interno di un’abitazione invia CumaLicola, alla periferia della città, comune facente parte dell’area urbana diNapoli. Sul posto sono giunti gli agenti del commissariato di polizia e i i vigili del fuoco, allertati dalmarito della vittimache si trovava all’esterno della casa. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

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