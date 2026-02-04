Accoltellato con un paio di forbici per il debito della vacanza uno dei componenti della rissa a processo per tentato omicidio
Una lite degenerata in violenza e sangue. La discussione tra alcuni amici a Riccione si trasforma in una rissa violenta, culminata con un giovane senegalese di 21 anni accoltellato con un paio di forbici. La causa? un debito di poche centinaia di euro, legato alla cancellazione improvvisa di una vacanza. Ora uno dei partecipanti rischia il processo per tentato omicidio. La vicenda ha sconvolto la movida riccionese, portando alla luce quanto possa essere pericolosa una lite finita nel sangue.
C'era un debito di poche centinaia di euro, maturato per aver disdetto all'improvviso la vacanza con gli amici, dietro la feroce rissa che il 16 agosto del 2023 aveva insanguinato le strade della movida riccionese dove un allora 21enne di origini senegalesi era stato accoltellato con un paio di.🔗 Leggi su Riminitoday.it
Approfondimenti su Riccione Rissa
Roma, lite davanti a una barberia: 33enne accoltellato con un paio di forbici
Aretino accoltellato in Umbria, giovane a processo per tentato omicidio
Ultime notizie su Riccione Rissa
Argomenti discussi: Studente 15enne viaggia con un coltello da cucina sul bus, individuato dalla polizia locale sulla linea urbana Cordenons-Pordenone; Napoli, a Chiaia raid di teppisti nei bar: Aggrediti tifosi del Chelsea; Violenza nelle scuole. I presidi contro il ministro: Mettere i metal detector non risolverà il problema; Studente delle medie va in classe con un coltello fabbricato da un compagno con la stampante 3D. L'amico a casa aveva numerose lame...
Gaetano Russo accoltellato a morte, «un uomo perbene»Il sindaco: «Vedersi bussare e veder entrare questa persona in stato di alterazione è un qualcosa che lascia senza parole» ... ilroma.net
Uomo accoltellato in un b&b di Chieti, gli sviluppiPotrebbe essere stato un raptus dell'aggressore ad avere causato il ferimento dell'uomo accoltellato nella stanza di un b&b di Chieti ... rete8.it
Violenta lite tra studenti a Salerno: 16enne accoltellato al volto all’uscita da scuola. Arrestato coetaneo accusato di tentato omicidio - facebook.com facebook
Attraverso la ricerca si possono visualizzare altre notizie e contenuti multimediali online.