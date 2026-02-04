Accoltellato con un paio di forbici per il debito della vacanza uno dei componenti della rissa a processo per tentato omicidio

Una lite degenerata in violenza e sangue. La discussione tra alcuni amici a Riccione si trasforma in una rissa violenta, culminata con un giovane senegalese di 21 anni accoltellato con un paio di forbici. La causa? un debito di poche centinaia di euro, legato alla cancellazione improvvisa di una vacanza. Ora uno dei partecipanti rischia il processo per tentato omicidio. La vicenda ha sconvolto la movida riccionese, portando alla luce quanto possa essere pericolosa una lite finita nel sangue.

C'era un debito di poche centinaia di euro, maturato per aver disdetto all'improvviso la vacanza con gli amici, dietro la feroce rissa che il 16 agosto del 2023 aveva insanguinato le strade della movida riccionese dove un allora 21enne di origini senegalesi era stato accoltellato con un paio di.🔗 Leggi su Riminitoday.itImmagine generica

