Lite con accoltellamento sul lungomare di Salerno | fermato un uomo per tentato omicidio e rapina

Un uomo è stato fermato dai carabinieri per l'accoltellamento verificatosi, ieri mattina, sul lungomare Trieste a Salerno. I militari della Sezione Operativa del N.O.R.M. della Compagnia di Salerno hanno sottoposto a fermo A.L.B, accusato di tentato omicidio e rapina.La vittima è un 40enne. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

