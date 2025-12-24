Cremona, 24 dicembre 2025 – Sorpresi a rovistare nei cassoni all’interno della piazzola ecologica. I Carabinieri del Radiomobile di Cremona hanno denunciato per tentato furto aggravato due uomini di 34 e 37 anni, uno dei quali con precedenti di polizia a carico, perché sorpresi a rubare nell’area di via Carpenella. Il fatto è avvenuto verso le 17.40 del 23 dicembre, quando la pattuglia, nel corso del normale servizio di controllo del territorio, si trovava a passare nella zona e ha notato che, nonostante la piattaforma ecologica fosse chiusa, all’interno erano presenti alcune persone che rovistavano tra i cassoni della raccolta metalli e degli elettrodomestici. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Cremona, sorpresi a rubare nella piazzola ecologica: due denunciati per tentato furto aggravato

