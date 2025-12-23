Viareggio | bisca clandestina nella zona industriale 12 denunciati

Nella zona industriale di Viareggio, nel quartiere Bicchio, è stata scoperta una bisca clandestina operante come centro di scommesse illecito. L’operazione dei militari del Nucleo Mobile ha portato alla denuncia di 12 persone, a seguito di segnalazioni che indicavano attività sospette in un immobile isolato. Questa attività illecita rappresentava un punto di riferimento per il gioco non autorizzato nella zona.

